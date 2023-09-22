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Altın fiyatı yükselir mi düşer mi?

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Giriş: 22.09.2023 11:59
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Peki Merkez Bankası'nın kararı sonrası altın fiyatları nasıl seyredecek? Sözü A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu İslam Memiş aktardı.
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