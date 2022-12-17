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Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?

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Giriş: 17.12.2022 14:08
Altın piyasası haftayı nasıl kapattı? Uzmanlar altın yatırımcılarına ne tavsiye ediyor? Detayları stüdyo konuğumuz, Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya aktardı.
Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?
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