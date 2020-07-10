Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı?

Piyasalarda son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum ne? Yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Ekonomist Yunus Kaya, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Piyasalarda son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum ne? Yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Ekonomist Yunus Kaya, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.