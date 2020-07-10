10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı?

Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2020 13:55
Piyasalarda son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum ne? Yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Ekonomist Yunus Kaya, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Piyasalarda son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum ne? Yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Ekonomist Yunus Kaya, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Altından daha çok kazandırıyor!
Altından daha çok kazandırıyor!
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Bu süreçten güçlenerek çıkacağız
"Bu süreçten güçlenerek çıkacağız"
Araç kiralamada yeni dönem!
Araç kiralamada yeni dönem!
Altın fiyatları balon mu?
Altın fiyatları balon mu?
Altın yükselişini sürdürür mü?
Altın yükselişini sürdürür mü?
'Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor'
'Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor'
Bakan Varank'tan muhalefete yanıt
Bakan Varank'tan muhalefete yanıt
Bu destek büyümemize ivme katacak
"Bu destek büyümemize ivme katacak"
9 yıl sonra rekor tazeledi
9 yıl sonra rekor tazeledi
Kıdem tazminatında yeni gelişme!
Kıdem tazminatında yeni gelişme!
Sosyal yardımlara zam yapıldı
Sosyal yardımlara zam yapıldı
Daha Fazla Video Göster