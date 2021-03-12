Altın diye aldılar bakır çıktı! Uzmanlar internetten satın alınan altınlar konusunda uyarıyor

Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte beklenen düğünler için altın alışverişleri de yapılmaya başlandı. Daha uygun olması nedeniyle daha çok tercih edilen ise internet üzerinden satılan altınlar oldu. Fakat indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı veya boyanmış bakır olarak satıldığı ortaya çıktı.

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