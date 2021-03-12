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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Altın diye aldılar bakır çıktı! Uzmanlar internetten satın alınan altınlar konusunda uyarıyor Giriş: 12.03.2021 18:33 Güncelleme:13.03.2021 00:15 Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte beklenen düğünler için altın alışverişleri de yapılmaya başlandı. Daha uygun olması nedeniyle daha çok tercih edilen ise internet üzerinden satılan altınlar oldu. Fakat indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı veya boyanmış bakır olarak satıldığı ortaya çıktı. DİĞER