22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın... Borsa... Piyasalar... Uzman isim A Haber'de net rakam verdi: Çok uzakta olan bir seviye değil

Altın... Borsa... Piyasalar... Uzman isim A Haber'de net rakam verdi: Çok uzakta olan bir seviye değil

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 10:12
Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Borsada son durum ne? Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında ekonomideki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Uzman isim rakam verdi: Çok uzakta bir seviye değil UZMAN İSİM RAKAM VERDİ: ÇOK UZAKTA BİR SEVİYE DEĞİL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uzman isim rakam verdi: Çok uzakta bir seviye değil
Uzman isim rakam verdi: Çok uzakta bir seviye değil
Toplu sözleşmede son toplantı
Toplu sözleşmede son toplantı
Karadeniz’deki dev keşfin yıl dönümü!
Karadeniz'deki dev keşfin yıl dönümü!
Emekliye zam müjdesi: İste hesaplama!
Emekliye zam müjdesi: İste hesaplama!
ABD’nin yeni dünya düzeni projesi neydi?
ABD’nin yeni dünya düzeni projesi neydi?
Küresel ticarette tehlike çanları!
Küresel ticarette tehlike çanları!
Başkan Erdoğan’dan emekliye “ek zam” mesajı
Başkan Erdoğan’dan emekliye “ek zam” mesajı
Ekonomide gündem yoğun
Ekonomide gündem yoğun
Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek
Türkiye Macaristan’a doğal gaz ihraç edecek
Memur zammı yarın belli olur mu?
Memur zammı yarın belli olur mu?
Milyonları ilgilendiriyor! Kimlere verilecek?
Milyonları ilgilendiriyor! Kimlere verilecek?
Van’da petrol araması yapılacak
Van'da petrol araması yapılacak
Daha Fazla Video Göster