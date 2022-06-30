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Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş rakam verdi: Her geri çekiliş...

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 09:36
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul’da son durum ne? Borsa İstanbul’da beklentiler neler? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, gram altında alım fırsatı için rakam verdi. Küresel piyasaları da değerlendiren Maviş, "En büyük korku resesyon" ifadelerini kullandı.
Altın almalı mı satmalı mı? Rakam verdi ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? RAKAM VERDİ

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