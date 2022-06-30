30 Haziran 2022, Perşembe
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Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş rakam verdi: Her geri çekiliş...
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul’da son durum ne? Borsa İstanbul’da beklentiler neler? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, gram altında alım fırsatı için rakam verdi. Küresel piyasaları da değerlendiren Maviş, "En büyük korku resesyon" ifadelerini kullandı.