ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş'ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte sahte altın haberleri de artmaya başladı. Emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, uzmanlar da altın konusunda tüketicileri uyardı. Peki sahte altını anlamak mümkün mü? Altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN