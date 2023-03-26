26 Mart 2023, Pazar
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ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş'ten kritik uyarı... Tek tek anlattı
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte sahte altın haberleri de artmaya başladı. Emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, uzmanlar da altın konusunda tüketicileri uyardı. Peki sahte altını anlamak mümkün mü? Altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.