Altın 4 bin tl’nin altına indi! Rekor kıran altına ne oldu?

Geçtiğimiz ay rekor üzerine rekor kırarak 4 bin 500 liraya dayanan gram altın, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte düğün yapacak çiftleri endişelendirmişti. Ancak son günlerde altın piyasasında dikkat çeken bir gevşeme yaşanıyor. Altının gram fiyatı uzun bir aradan sonra yeniden 4 bin liranın altına geriledi. Bu düşüş, yatırımcılar için bir alım fırsatı mı? Yoksa altın, önümüzdeki günlerde daha da değer mi kaybedecek? Tüm bu soruların yanıtı için piyasadaki son durumu ve uzman görüşlerini araştırdık.

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