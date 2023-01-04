Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde! Enerji fiyatlarında yüzde 24 artış

Küresel piyasaları altüst eden enerji ve gıda kriziyle mücadelenin sürdüğü Almanya'da, enflasyon bir kez daha rekor tazeledi. Doğal gaz fiyatlarının bir ayda yüzde 24 artış gösterdiği ülkede, enflasyon son 71 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

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