Algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu!

Son dakika haberine göre; Başını ana muhalefetin çektiği bir güruh bugüne kadar Türkiye’nin gurur projelerinden birisi haline gelecek olan Kanal İstanbul için yüzlerce yalanla algı operasyonu yapmaya çalıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeyle ilgili hazırladığı en kapsamlı rapor ortaya çıktı.