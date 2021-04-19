19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu!

Algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2021 09:23
Güncelleme:19.04.2021 09:28
Son dakika haberine göre; Başını ana muhalefetin çektiği bir güruh bugüne kadar Türkiye’nin gurur projelerinden birisi haline gelecek olan Kanal İstanbul için yüzlerce yalanla algı operasyonu yapmaya çalıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeyle ilgili hazırladığı en kapsamlı rapor ortaya çıktı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi!
Dikkat tehlike var!
Dikkat tehlike var!
Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor
Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor
Algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu!
Algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu!
Son dakika! Kripto para Bitcoin düşecek mi?
Son dakika! Kripto para Bitcoin düşecek mi?
Son dakika: Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi törende önemli açıklamalar
Son dakika: Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi törende önemli açıklamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapan yandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapan yandı
Kripto parası olanlar dikkat! Neler değişti?
Kripto parası olanlar dikkat! Neler değişti?
Hasankeyf’te gurur günü! Başkan Erdoğan açacak
Hasankeyf’te gurur günü! Başkan Erdoğan açacak
Yiğit Bulut: Senaryoların hepsi yalan çıktı!
Yiğit Bulut: Senaryoların hepsi yalan çıktı!
Benzer şeyleri FETÖ'cüler yapıyordu
"Benzer şeyleri FETÖ'cüler yapıyordu"
MB'den 128 milyar dolar yanıtı!
MB'den 128 milyar dolar yanıtı!
Daha Fazla Video Göster