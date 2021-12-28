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Akü bayisinden örnek davranış! Zamları geri çekti aradaki farkı iade etti

A Haber
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Giriş: 28.12.2021 09:25
Güncelleme:28.12.2021 09:26
Kocaeli'de bir esnaf zamlar geri çekilince zamlı fiyattan ürün sattığı müşterilerine aradı, aradaki farkı iade etti. A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan esnaf Rıdvan Bayazıt, “Bu olması gereken bir şey ben de onu yaptım. Tebrik edilmesi gereken bir durum değil.” ifadelerini kullandı.
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