28 Aralık 2021, Salı
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Akü bayisinden örnek davranış! Zamları geri çekti aradaki farkı iade etti
Kocaeli'de bir esnaf zamlar geri çekilince zamlı fiyattan ürün sattığı müşterilerine aradı, aradaki farkı iade etti. A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan esnaf Rıdvan Bayazıt, “Bu olması gereken bir şey ben de onu yaptım. Tebrik edilmesi gereken bir durum değil.” ifadelerini kullandı.