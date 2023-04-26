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Akkuyu Nükleer Santrali'ne yarın yakıt yüklemesi yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2023 15:32
Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Santrali’ne yarın yakıt yüklemesi yapılacak. Peki santral Türkiye’nin enerji ihtiyacının ne kadarını karşılayabilecek? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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