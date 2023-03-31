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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona doğru

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.03.2023 15:33
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun yapımı sürüyor. Peki projede ilk reaktör ne zaman devreye girecek, santralin katkıları neler olacak? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu aktardı.
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