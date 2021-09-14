14 Eylül 2021, Salı
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Akdeniz Sahil Yolu Son durum 2021 | 11 saatlik yol 4-5 saate düşecek! Bölge halkını sevindiren gelişme
Akdeniz Sahil Yolu ne zaman bitecek? Mersin-Antalya arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan Akdeniz Sahil Yolu Projesinin Silifke etabındaki tünellerde çalışmalar sürüyor. Mersin-Antalya D-400 Karayolunda 11 saat süren zorlu yolculuk, Akdeniz sahil projesinin tamamlanmasıyla 5 saate inecek.