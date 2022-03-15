15 Mart 2022, Salı
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Akaryakıtta nakit satışa indirim önerisi! Sektör EPDK ile bir araya gelecek
Akaryakıt sektörü akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişe karşı formül arayışında. Yarın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bir toplantı yapacak olan sektör temsilcileri çözüm önerilerini masaya getirecek. O önerilerden biri de kredi kartı ile alımlarda daha yüksek, nakit alımlarda ise daha düşük fiyattan akaryakıt satılabilmesi.