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Akaryakıtta nakit satışa indirim önerisi! Sektör EPDK ile bir araya gelecek

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Giriş: 15.03.2022 09:04
Akaryakıt sektörü akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişe karşı formül arayışında. Yarın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bir toplantı yapacak olan sektör temsilcileri çözüm önerilerini masaya getirecek. O önerilerden biri de kredi kartı ile alımlarda daha yüksek, nakit alımlarda ise daha düşük fiyattan akaryakıt satılabilmesi.
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Nakit satışa indirim önerisi!
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