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Akaryakıtta çifte indirim! benzinde 2 lira 23 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş indirim var

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2022 15:45
Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Bu da akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu kez çifte indirim var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Akaryakıtta çifte indirim!
Akaryakıtta çifte indirim!
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