05 Ağustos 2022, Cuma
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Akaryakıtta çifte indirim! benzinde 2 lira 23 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş indirim var
Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Bu da akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu kez çifte indirim var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.