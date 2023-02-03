Akaryakıta peş peşe 3 indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. İki indirimin ardından motorinin litre fiyatında bir indirim daha bekleniyor. Benzin fiyatlarında da indirim olacak mı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç ayrıntıları aktardı.

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