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Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinin fiyatı 60 kuruş düştü

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 09:35
Akaryakıtta çifte indirim haberi geldi. Benzin ve motorinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş indirim geldi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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