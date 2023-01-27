Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve motorinin fiyatı 60 kuruş düştü

Akaryakıtta çifte indirim haberi geldi. Benzin ve motorinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş indirim geldi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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