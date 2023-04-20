Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmasıyla indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarını merakla takip ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geliyor. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatları mazot fiyatı) ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...