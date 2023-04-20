20 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akaryakıta çifte indirim! Araç sahipleri dikkat
Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmasıyla indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarını merakla takip ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geliyor. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatları mazot fiyatı) ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...