Akaryakıt alırken dikkat! Akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli?

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Peki akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Peki akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.