AK Parti yarım asırlık IMF esaretini bitireli 7 yıl oldu |Video

Türkiye 2002 yılında iktidara gelmeden önce vatandaşa verdiği sözünü tuttu ve IMF ile yarım asırdan fazladır süren anlaşmayı sonlandırdı. AK Parti iktidarı 2013 yılının 14 Mayıs gününde IMF'e olan 421 milyon dolarlık son borcuda ödeyerek 52 yıldır Türkiye'de hüküm süren IMF sürecini bitireli 7 yıl oldu. Peki Türkiye IMF'e ne zaman üye oldu? Yanıtı haberimizde...

Türkiye 2002 yılında iktidara gelmeden önce vatandaşa verdiği sözünü tuttu ve IMF ile yarım asırdan fazladır süren anlaşmayı sonlandırdı. AK Parti iktidarı 2013 yılının 14 Mayıs gününde IMF'e olan 421 milyon dolarlık son borcuda ödeyerek 52 yıldır Türkiye'de hüküm süren IMF sürecini bitireli 7 yıl oldu.

Türkiye IMF'e 1947 yılında üye oldu.