Aile ve Gençlik Fonu kurulması | İlk kez ev alacaklara kredi! Asansörlere karekod uygulaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık kredi desteği ilgili detayları paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'daki öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasının ardından gündeme gelen asansörlere karekod uygulamasıyla ilgili konuştu.

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