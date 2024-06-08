Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda! Bugüne kadar 84 milyar destek sağlandı

Türkiye Aile Destek programı ödemeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Yardım miktarları hesaplara yatırıldı. Bugüne kadar 84,3 milyar destek sağlandı İşte detaylar…

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