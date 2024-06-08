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Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda! Bugüne kadar 84 milyar destek sağlandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 08.06.2024 08:56
Türkiye Aile Destek programı ödemeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Yardım miktarları hesaplara yatırıldı. Bugüne kadar 84,3 milyar destek sağlandı İşte detaylar…
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Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda!
Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda!
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