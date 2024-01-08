Aidat zam oranı yüzde kaç olmalı?

Yeni yılın asgari ücreti belli oldu, site yönetimleri de yeniden zam yapmaya başladı. Site sakinlerinin hangi hakları var? Site sakinleri, site yönetimini nasıl denetleyebilir? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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