Ağustosta ihracat rekoru! Bakan Ömer Bolat kritik veriyi açıkladı: 21 milyar doları aştı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracat verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "Ağustosta ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık." dedi.

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