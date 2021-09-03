Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK 2021 Ağustos enflasyon ne kadar?

Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu hafta açıklanan yüzde 21.7’lik büyüme rakamlarından sonra gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,47 artmıştı. Gözler Ağustos ayı enflasyonuna çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE aylık %1,12, yıllık %19,25 oldu. Peki; TÜİK Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç? 2021 Ağustos enflasyon ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.