Ağustos ayında 22,1 milyar dolar ihracat yapıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta ağustos ayında rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, ağustos ayı ihracatının 22,1 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu veriyle birlikte son 13 ayın 9'unda aylık bazda rekor kırılmış oldu.

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