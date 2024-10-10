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Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!

Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 10:21
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti.
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Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
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