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Ağustos ayı enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda keskin düşüş!

Ağustos ayı enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda keskin düşüş!

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 10:24
Güncelleme:03.09.2024 10:33
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'ten gelen açıklamaya göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 oranında artarken yıllık bazda ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.
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