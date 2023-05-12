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Afetlere dirençli şehirler yükseliyor! Bakan Kurum detayları paylaştı

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Giriş: 12.05.2023 11:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin güncellediğini belirterek, "Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz" diyerek depreme karşı ilave önlemler getiren düzenlemenin genel çerçevesini paylaştı.
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