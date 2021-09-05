Afetlerde sigorta hasar tutarı 200 milyonu aştı

Son dönemdeki afetlerde sigortalıların toplam hasar tutarı 200 milyon lirayı aştı. Ekspertiz çalışmalarının devam etmesi ve henüz bildirilmeyen hasarların da olması nedeniyle bu tutarların artması bekleniyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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