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Afet bölgesinde tarım devam ediyor! Hatay'da havuç hasadı başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 11:56
Asrın felaketinden etkilenen illerde tarım devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde havuç hasadı başladı. Kırıkhan'da kaç dekar alanda havuç üretiliyor? Yetiştirilen havuçlar hangi bölgelere gönderiliyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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