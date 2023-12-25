25 Aralık 2023, Pazartesi
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Afet bölgesinde tarım devam ediyor! Hatay'da havuç hasadı başladı
Asrın felaketinden etkilenen illerde tarım devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde havuç hasadı başladı. Kırıkhan'da kaç dekar alanda havuç üretiliyor? Yetiştirilen havuçlar hangi bölgelere gönderiliyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.