Adıyaman'da küçük Hele evinin önünde oynarken kaçırıldı! Polis ve Jandarma küçük Hele için teyakkuzda... Canlı yayında böyle seslendi: Eğer izliyorsan…

Son dakika haberi.. Adıyaman'da, evlerinin önündeki sokakta bir şahıs tarafından kaçırılan 4 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor. Polis ve jandarma ekipleri kız çocuğunu bulmak için kentte alarma geçti. Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında "Bak ben sana bir şey söyleyeyim eğer bu görüntüleri izliyorsan, televizyonları izliyorsan Jandarma peşinde Polis peşinde, seni bu ülkede kimse bırakmaz. Güvenlik güçleri seni bu görüntülerden bulur yakalar bu işin hesabını da hukuk sorar. 4 yaşındaki çocuğu alıp kapısının önünden başını okşayıp ne yapmaya götürdü bu? İnsan izleyemiyor bile. Gerçekten elim ayağım titredi." ifadelerini kullandı.

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