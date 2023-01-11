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Adana'da TOKİ kura çekimi!

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 10:47
Son dakika haberi... TOKİ, Adana'da 4 bin 100 sosyal konutun çekilişi gerçekleştiriyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Adana’da TOKİ kura çekimi!
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