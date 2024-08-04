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Adana'da salçalık biber telaşı başladı

Adana'da salçalık biber telaşı başladı

İHA
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Giriş: 04.08.2024 13:06
Adana'da vatandaşlar, kırmızı biberleri salça yapmak için mesaiye başladı.
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