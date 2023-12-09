Adana'da petrol üretimi yapılan kuyu sayısı 9’a çıktı

Adana Ceyhan'da petrol üretimi yapılan kuyu sayısı 9’a yükseldi. Bölgede ne kadar petrol rezervi bulunuyor? Petrol üretimi ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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