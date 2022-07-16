Adana'da geçmişte kapatılan petrol kuyuları peş peşe açılıyor. Kimler kuyuları neden kapatmıştı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan anlattı. Esat Arslan, “Çukurova bu konuda ayağa kalkmış durumda. Burası Afrika’nın güneyinden bulunan Nijer’i andıran bir bölge. Delta bölgesi yani iki tane nehir var. Ceyhan ve Seyhan’ın delta yapmış olduğu bir bölge. Nijer deltasını çok önemsiyorum, bugün orada 500 kuyu açılmış durumda. Burası bir petrol bölgesidir.” dedi.

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