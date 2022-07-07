07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi! Bakan Dönmez rezerv sahasında

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi! Bakan Dönmez rezerv sahasında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2022 08:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Ceyhan'da rezerv değeri 1 milyar dolar olan petrol keşfedildiği müjdesini vermişti. Bölgede çalışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de rezerv sahasına giderek incelemelerde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 milyar dolarlık petrol rezervi
1 milyar dolarlık petrol rezervi
İndirim yerine neden ’bindirim’ geliyor?
İndirim yerine neden 'bindirim' geliyor?
6 başlıkta Türkiye’nin ekonomi adımları
6 başlıkta Türkiye’nin ekonomi adımları
1 Euro 1 Dolar olur mu?
1 Euro 1 Dolar olur mu?
Almanya’da hayat pahalı mı? İşte cevaplar
Almanya’da hayat pahalı mı? İşte cevaplar
Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz
"Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz"
Siyasilerden CHP’ye iftira tepkisi
Siyasilerden CHP’ye iftira tepkisi
Petrolde heyecanlandıran tahmin
Petrolde heyecanlandıran tahmin
128 milyar yalanı nasıl başladı? Nasıl bitti?
128 milyar yalanı nasıl başladı? Nasıl bitti?
10 soruda maaş rehberi
10 soruda maaş rehberi
3 önemli adım
3 önemli adım
Uzman ekonomist altın için rakam verdi
Uzman ekonomist altın için rakam verdi
Daha Fazla Video Göster