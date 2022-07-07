07 Temmuz 2022, Perşembe
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Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi! Bakan Dönmez rezerv sahasında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Ceyhan'da rezerv değeri 1 milyar dolar olan petrol keşfedildiği müjdesini vermişti. Bölgede çalışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de rezerv sahasına giderek incelemelerde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.