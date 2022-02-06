06 Şubat 2022, Pazar
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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Mesafeyi 5 dakikaya düşürdü
Tarihi projelere imza atan hükümet çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Zonguldak'tan Kilimli ilçesine olan mesafeyi 35 dakika kısaltarak 5 dakikaya düşüren tünel ve sahil yolu projesine vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bu proje ile yıllık 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak.