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Acılarında rağmen üretmeye devam ediyorlar! Depremzede aile evlerinin yapılmasını istiyor

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Giriş: 25.02.2023 13:12
Hatay'da çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 11 nüfuslu Bebek ailesinin depremde evleri yıkıldı. Gelinleri enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ailenin acısı büyük. "Ülkemiz üreterek kalkınır" diyen aile fertleri yaslarına rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor.
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