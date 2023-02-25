25 Şubat 2023, Cumartesi
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Acılarında rağmen üretmeye devam ediyorlar! Depremzede aile evlerinin yapılmasını istiyor
Hatay'da çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 11 nüfuslu Bebek ailesinin depremde evleri yıkıldı. Gelinleri enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ailenin acısı büyük. "Ülkemiz üreterek kalkınır" diyen aile fertleri yaslarına rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor.