09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

ABD’li yatırımcıdan Türkiye değerlendirmesi! Rogers: Yatırımcılar Türkiye’ye geri dönecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2024 13:46
ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türk ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan Rogers, uygulanan ekonomi politikalarıyla yabancı yatırımcıların Türkiye'ye geri döneceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’li yatırımcıdan Türkiye değerlendirmesi! Rogers: Yatırımcılar Türkiye’ye geri dönecek
ABD’li yatırımcıdan Türkiye değerlendirmesi! Rogers: Yatırımcılar Türkiye’ye geri dönecek
Yeni kök maaş formülü
Yeni kök maaş formülü
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı!
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı!
ATM’lerde yeni dönem
ATM'lerde yeni dönem
Borsa, döviz ve altında beklenti ne yönde?
Borsa, döviz ve altında beklenti ne yönde?
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
Altında yeni beklenti ne?
Altında yeni beklenti ne?
Akaryakıtta yeni dönem
Akaryakıtta yeni dönem
Taban maaş düzenlemesi olacak mı? Zamlar eşitlenir mi?
Taban maaş düzenlemesi olacak mı? Zamlar eşitlenir mi?
Emeklinin yeni maaşı nasıl hesaplanacak?
Emeklinin yeni maaşı nasıl hesaplanacak?
Daha Fazla Video Göster