09 Temmuz 2024, Salı
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ABD’li yatırımcıdan Türkiye değerlendirmesi! Rogers: Yatırımcılar Türkiye’ye geri dönecek
ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türk ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan Rogers, uygulanan ekonomi politikalarıyla yabancı yatırımcıların Türkiye'ye geri döneceğini söyledi.