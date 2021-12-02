AB’den bankalara döviz karteli cezası! 4 bankaya 344 milyon Euro ceza

Avrupa Birliği 4 bankanın uluslararası döviz piyasalarında kartel oluşturduğunu belirledi. Dünyaca ünlü bankalara para cezası verdi. Peki hangi banka, nasıl ve ne şekilde dünyada kur değişikliklerini sabote etti? Amsterdam'dan detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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