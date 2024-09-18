ABD’de Yunanistan'a 75 milyon Euro’luk kamikaze İHA satışı

Yunanistan, ABD'den kamikaze tipi insansız hava araçları satın almayı planlıyor. Yunan yetkililere göre ise 75 milyon Euro'luk anlaşma onaylandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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