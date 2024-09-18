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ABD’de Yunanistan'a 75 milyon Euro’luk kamikaze İHA satışı

ABD’de Yunanistan'a 75 milyon Euro’luk kamikaze İHA satışı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 15:39
Yunanistan, ABD'den kamikaze tipi insansız hava araçları satın almayı planlıyor. Yunan yetkililere göre ise 75 milyon Euro'luk anlaşma onaylandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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