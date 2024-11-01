ABD’de seçim belirsizliği altına talebi arttırdı! Gram altın rekor tazeledi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim belirsizliği ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yükseltti. Yatırımcıların talebiyle altın fiyatlarında yeni rekor seviyeler görüldü. Küresel altın talebi de yıllık yüzde 5 artarak bin 313 tona çıktı.

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