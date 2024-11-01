01 Kasım 2024, Cuma
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ABD’de seçim belirsizliği altına talebi arttırdı! Gram altın rekor tazeledi

ABD’de seçim belirsizliği altına talebi arttırdı! Gram altın rekor tazeledi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 09:27
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim belirsizliği ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yükseltti. Yatırımcıların talebiyle altın fiyatlarında yeni rekor seviyeler görüldü. Küresel altın talebi de yıllık yüzde 5 artarak bin 313 tona çıktı.
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