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ABD ordusundan Suriye’ye askeri takviye! 40 araçlık konvoy Haseke’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 13:36
Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye takviye birlik sevk etti. 40 araçlık askeri konvoyun Haseke'de konuşlandığı bildirildi.
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40 araçlık konvoy Haseke’de
40 araçlık konvoy Haseke’de
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