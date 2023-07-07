07 Temmuz 2023, Cuma
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ABD Hazine Bakanı Yellen’ın Çin ziyareti: Sağlıklı rekabet arayışındayız
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın 4 gün boyunca sürecek Çin ziyareti başladı. Janet Yellen, Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında olduklarını ifade etti. Yellen gerektiğinde ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için harekete geçeceklerini de vurguladı ve söz konusu gezinin yanlış iletişimden kaçınmak için fırsat olduğunun altını çizdi.