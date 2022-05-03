03 Mayıs 2022, Salı
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ABD ekonomisi resesyona mı ilerliyor? ABD ekonomisi krize mi giriyor?
Rusya-Ukrayna savaşı artan enflasyonist baskılar ve FED'in sıkılaşma süreci ile tahvil piyasalarından çıkışlar hızlandı. ABD, Almanya ve Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükseliş yaşandı. Bazı tahvillerde terse dönen getiri eğrileri ABD ekonomisinde durgunluk endişesine yol açtı.