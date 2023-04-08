08 Nisan 2023, Cumartesi
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ABD dolarının tahtı sallanıyor! Ülkeler yerel para birimiyle ticaret yapıyor
Doların küresel piyasadaki üstünlüğünün tartışıldığı günlerde, ABD Ekonomi Araştırmaları Kurumu dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Araştırmada Washington yönetiminin doları bir silah gibi kullanıp dünya çapında krizlere neden olduğu vurgulandı, "Dolardan kaçış eğiliminin başladığına" dikkat çekildi.