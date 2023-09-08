ABD-Çin hattında teknoloji savaşı! Apple 2 günde 200 milyar dolar kaybetti

ABD'nin, Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu Tiktok'a uyguladığı kısıtlamalar sürerken Pekin'den Washington'a misilleme geldi. Çin hükümetinin, devlet kurum ve kuruluşlarında İphone kullanılmasını yasakladığı iddia edildi. İşte bu durum Apple'ı 2 günde 200 milyar dolar zarara uğrattı.

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