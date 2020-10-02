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ABD Başkanı Trump’ın testi pozitif çıktı! Ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda?ABD Başkanı Trump’ın testi pozitif çıktı! Ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda?

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Giriş: 02.10.2020 09:49
Güncelleme:02.10.2020 12:55
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Peki bu haber ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Peki bu haber ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trumpın koronavirüs Covid-19 testi pozitif çıktı SON DAKİKA: ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE EŞİ MELANİA TRUMP'IN KORONAVİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF ÇIKTI

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