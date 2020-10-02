ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Peki bu haber ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Peki bu haber ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.