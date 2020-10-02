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ABD Başkanı Trump’ın testi pozitif çıktı! Ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda?ABD Başkanı Trump’ın testi pozitif çıktı! Ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda?
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Peki bu haber ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Peki bu haber ekonomiyi nasıl etkiledi? Dolar ne durumda? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.